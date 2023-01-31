السعودية.. مصرع أب وأبناؤه الستة في حريق منزلهم بالقريات

وإثر ذلك، توجهت الفرق إلى المنزل المعني حيث تم اقتحامه وإخماد الحريق، وعثر على 4 حالات في حالة حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن ثلاثة منهم لفظوا أنفاسهم هناك، فيما تم العثور على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف، إضافة إلى جثة رابعة تعود لرجل.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق وقع داخل إحدى الغرف في المنزل، وهي الغرفة التي ينام فيها الأطفال، وعثر عليهم بها، فيما أحيلت القضية إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بدوره، كشف حساب "سناب بوابة الوطن" أن الضحايا هم عائلة "عافت عبدالله الشراري"، والذي راح ضحية الحريق مع 4 من أبنائه وابنتيه، فيما لا تزال الأم في المستشفى.