السعودية.. مصرع أب وأبناؤه الستة في حريق منزلهم بالقريات
أسفر حريق شب في أحد المنازل في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، بمصرع 7 أشخاص بينهم 3 أطفال على الأقل، وإصابة آخر.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن الضويحي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغا قرابة الساعة الخامسة فجرا، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل عبارة عن دور أرضي في حي التسهيلات.
وإثر ذلك، توجهت الفرق إلى المنزل المعني حيث تم اقتحامه وإخماد الحريق، وعثر على 4 حالات في حالة حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن ثلاثة منهم لفظوا أنفاسهم هناك، فيما تم العثور على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف، إضافة إلى جثة رابعة تعود لرجل.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق وقع داخل إحدى الغرف في المنزل، وهي الغرفة التي ينام فيها الأطفال، وعثر عليهم بها، فيما أحيلت القضية إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
بدوره، كشف حساب "سناب بوابة الوطن" أن الضحايا هم عائلة "عافت عبدالله الشراري"، والذي راح ضحية الحريق مع 4 من أبنائه وابنتيه، فيما لا تزال الأم في المستشفى.