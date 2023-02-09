المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه بزلزال تركيا إلى 4 قتلى

وأوضح المسؤول الحكومي، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن خطوط الهاتف في المناطق التي ضربها الزلزال تضررت، مما خلق صعوبات أمام هذه الخلية للتواصل مع أفراد الجالية المغربية في تركيا.

وكانت السفارة المغربية في أنقرة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف المغاربة القاطنين في تركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين.

ويتعلق الأمر بمواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة، لقيت حتفها في مدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي جنوب تركيا.