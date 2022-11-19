وفاة غواص بحريني غرقا في الكويت

توفي غوَاص بحريني الجنسية مقيم في الكويت، السبت؛ غرقًا أثناء قيامه ببعض الأعمال في محطة الدوحة لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، إن "الغوَاص البحريني، يعمل موظفاً في محطة الدوحة بمهنة غوَاص، وقد كان يقوم ببعض الأعمال عند غرقه، وتم انتشاله ومحاولة إنقاذه من قبل المسعفين وزملائه دون جدوى، حيث إنه فارق الحياة".

ويعد قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من أكبر وأهم قطاعات وزارة الكهرباء والماء في الكويت، ويضم ست محطات متوزعة على أنحاء البلاد، منها محطتا الدوحة الشرقية والغربية اللتان تقعان بالقرب من ميناء الدوحة وتم تأسيسهما قبل أكثر من أربعة عقود.

وسبق أن سجل البلد الخليجي حالات غرق انتهت بعضها بالعثور على مفقودين أحياء، إلا أن بعضها الآخر انتهى نهاية مأساوية حيث عُثر عليهم بعد فوات الأوان.

ويرتاد المواطنون والوافدون في الكويت البحر خلال فترات مختلفة لممارسة هواية السباحة أو الغوص في أعماق البحر، في البلد الخليجي الذي تعد فيه ممارسة الغوص من المواهب التاريخية والقديمة، والتي كانت تعد في وقت سابق مصدر رزق فضلًا عن كونها هواية.