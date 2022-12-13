عشرات القتلى جراء فيضانات في عاصمة الكونغو

أعلن سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الكونغولية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وأظهرت صور على الإنترنت، لم يتسن التحقق منها حتى الآن، المياه الموحلة وقد غمرت أحياء بأكملها مع وجود حفر تقسم الطرق.

وقال كاسونجو لوكالة رويترز: "وصلنا بالفعل إلى تسجيل نحو 50 وفاة، وهي حصيلة ليست نهائية بعد".

وكانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

ومثلما هو الحال في مدن أخرى في القارة، جعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.