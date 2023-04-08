ذعر وفرار.. إطلاق نار على شاطئ كارولينا الجنوبية في حدث للمراهقين

أعلنت الشرطة في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة أن إطلاق نار وقع على شاطئ كارولينا، أمس الجمعة.

وكان العديد من المراهقين يشاركون في احتفال "يوم التخطي الكبير" على الشاطئ، في الوقت الذي بدأ فيه إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

ووقع إطلاق النار قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء في جزيرة النخيل.

ووثقت مقاطع فيديو، حالة الذعر والهلع في مكان الحادثة، ويظهر العشرات من الأشخاص وهم يركضون هربًا، بينما يمكن سماع صراخهم، في الوقت الذي كان يدوي فيه صوت الرصاص.