ذعر وفرار.. إطلاق نار على شاطئ كارولينا الجنوبية في حدث للمراهقين
أعلنت الشرطة في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة أن إطلاق نار وقع على شاطئ كارولينا، أمس الجمعة.
وكان العديد من المراهقين يشاركون في احتفال "يوم التخطي الكبير" على الشاطئ، في الوقت الذي بدأ فيه إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
ووقع إطلاق النار قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء في جزيرة النخيل.
ووثقت مقاطع فيديو، حالة الذعر والهلع في مكان الحادثة، ويظهر العشرات من الأشخاص وهم يركضون هربًا، بينما يمكن سماع صراخهم، في الوقت الذي كان يدوي فيه صوت الرصاص.
وقال كيفين كورنيت، قائد شرطة جزيرة النخيل، خلال مؤتمر صحفي، إن مئات الأشخاص، بمن فيهم طلبة المدارس الثانوية، كانوا في إجازة غير رسمية على الشاطئ في ذلك الوقت، وكانت هناك عدة مشاجرات قبل إطلاق النار.
وأصيب 6 أشخاص بجراح لا تهدد حياتهم، ونُقل بعضهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، بينما توجه البعض الآخر إليها بأنفسهم.
وأوضح كورنيت أن 5 من الضحايا هم من المراهقين والآخر في منتصف الثلاثينيات من عمره.
وتم اعتقال عدة أشخاص بتهم تتعلق بحيازة أسلحة، لكن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كان مطلق النار رهن الاحتجاز أو ما إذا كان أي من الأسلحة النارية التي تم العثور عليها في مكان الحادث قد استخدمت في العملية.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.