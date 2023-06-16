11 جريحا في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة بمالي
أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة، إثر جنوح مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" خلال هبوطها في غاو، شمالي البلاد، الخميس.
وكانت البعثة الأممية، قد أعلنت في حصيلة سابقة إصابة ثلاثة من ركاب المروحية بجروح، لكنها أكدت ارتفاع أعداد الإصابات لاحقا.
وأرجعت بعثة الأمم المتحدة، أسباب جنوح الطائرة إلى هبوب "رياح عاتية"، مما أدى إلى "انقلاب" المروحية على مدرج مطار غاو، فيما أعلنت عن حصيلة جديدة تبلغ "11 جريحا، حالة اثنين منهم حرجة وتسع إصابات طفيفة".
وانقلبت المروحية بينما كانت تحط وتسير على مدرج مجاور لقاعدة الأمم المتحدة، حيث كانت المروحية قادمة من مدينة كيدال، وفق ما أفادت البعثة.