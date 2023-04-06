اليابان تبحث عن 10 مفقودين إثر سقوط هليكوبتر بالبحر

قالت اليابان، اليوم الخميس، إن جهود الإنقاذ جارية لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى طائراتها الهليكوبتر العسكرية، وعلى متنها عشرة أشخاص، في البحر، بالقرب من مياكوجيما التي تكون جزءًا من سلسلة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.

وقال قائد القوة البرية للدفاع الذاتي الجنرال ياسونوري موريشيتا، في إفادة صحفية، إن طائرة نقل القوات "يو.إتش60"، المعروفة باسم بلاك هوك، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.