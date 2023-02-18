بعد انهياره كقطعة دومينو.. مجمع "رونيسانس ريزيدانس" الفاخر يتحول إلى محور غضب شعبي في تركيا

غضب عارم من قبل سكان المنطقة لا سيما الذين فقدوا أقارب أو أصدقاء، كانوا ضحايا الاحتيال الذي تعرضوا له عند شرائهم وحدات سكنة في المجمع، والتي تحولت بعد الزلزال إلى مجرد قبور.

المئات فقدوا أرواحهم تحت أنقاض المجمع المؤلف من 249 شقة سكنية، فيما وقف الناجون فوق أنقاض مساكنهم، ينتظرون أخبارا تأتي من تحت الأنقاض لمعرفة مصير أحبائهم.

وقال حمزة الباسلان (47 عاما) وهو صائغ مجوهرات في تصريح أدلى به لوكالة رويترز "عاش شقيقي هنا عشر سنوات... قيل إنها آمنة من الزلزال، لكن يمكنك رؤية النتيجة".