بعد انهياره كقطعة دومينو.. مجمع "رونيسانس ريزيدانس" الفاخر يتحول إلى محور غضب شعبي في تركيا
تحول مجمع (رونيسانس ريزيدانس) السكني في هاتاي التركية، الذي وصفته الإعلانات بأنه "قطعة من الفردوس" لدى افتتاحه قبل عشر سنوات، إلى محور غضب شعبي في تركيا بعد أن انهار مثل قطعة من الدومينو إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
المجمع كان محط أنظار الجميع عند افتتاحه لمتانته المفترضة ومقاومته للزلازل بحسب المقاول صاحب المشروع، الذي تم اعتقاله الجمعة الماضية بينما كان يحاول الهرب من البلاد إلى الجبل الأسود.
غضب عارم من قبل سكان المنطقة لا سيما الذين فقدوا أقارب أو أصدقاء، كانوا ضحايا الاحتيال الذي تعرضوا له عند شرائهم وحدات سكنة في المجمع، والتي تحولت بعد الزلزال إلى مجرد قبور.
المئات فقدوا أرواحهم تحت أنقاض المجمع المؤلف من 249 شقة سكنية، فيما وقف الناجون فوق أنقاض مساكنهم، ينتظرون أخبارا تأتي من تحت الأنقاض لمعرفة مصير أحبائهم.
وقال حمزة الباسلان (47 عاما) وهو صائغ مجوهرات في تصريح أدلى به لوكالة رويترز "عاش شقيقي هنا عشر سنوات... قيل إنها آمنة من الزلزال، لكن يمكنك رؤية النتيجة".
وأضاف "تم تقديمه على أنه أجمل سكن في العالم. إنه في حالة مروعة. لا يوجد فيه أسمنت ولا حديد مناسب. إنه جحيم حقيقي".
وتقدر وزارة التطوير العمراني في تركيا أن 84700 مبنى انهار أو تضرر بشدة بعد الزلزال.
وبينما انهارت مباني مجمع رونيسانس ريزيدانس السكني، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة بالقرب من المجمع.
وقالت امرأة فقدت ابنتيها تحت الأنقاض "استأجرنا هذا المكان كمكان للنخبة، ومكان آمن".
ويعتقد أيضا أن لاعب كرة القدم الدولي الغاني المفقود كريستيان اتسو الذي لعب لنادي هاتاي سبور المحلي قد عاش في المجمع.
واتهم عشرات الأشخاص في مدينة هاتاي التي بها المجمع المقاولين باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة واتهموا السلطات بالتهاون في إنشاءات دون المستوى.
وقال الباسلان "من المسؤول؟ الجميع الجميع الجميع".
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محمد يسار كوسكون، مطور المجمع، اعتقل في مطار إسطنبول بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجبل الأسود مساء يوم الجمعة الماضي.