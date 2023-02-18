أعضاء فريق الإنقاذ والهدم يعملون في موقع مجمع رونيسانس ريزيدنس في أعقاب الزلزال المدمر في أنطاكيا.
أعضاء فريق الإنقاذ والهدم يعملون في موقع مجمع رونيسانس ريزيدنس في أعقاب الزلزال المدمر في أنطاكيا.

بعد انهياره كقطعة دومينو.. مجمع "رونيسانس ريزيدانس" الفاخر يتحول إلى محور غضب شعبي في تركيا

فريق التحرير
فريق التحرير

تحول مجمع (رونيسانس ريزيدانس) السكني في هاتاي التركية، الذي وصفته الإعلانات بأنه "قطعة من الفردوس" لدى افتتاحه قبل عشر سنوات، إلى محور غضب شعبي في تركيا بعد أن انهار مثل قطعة من الدومينو إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

المئات فقدوا أرواحهم تحت أنقاض المجمع المؤلف من 249 شقة سكنية، فيما وقف الناجون فوق أنقاض مساكنهم، ينتظرون أخبارا تأتي من تحت الأنقاض لمعرفة مصير أحبائهم.

المجمع كان محط أنظار الجميع عند افتتاحه لمتانته المفترضة ومقاومته للزلازل بحسب المقاول صاحب المشروع، الذي تم اعتقاله الجمعة الماضية بينما كان يحاول الهرب من البلاد إلى الجبل الأسود.

مجمع رونيسانس ريزيدانس قبل وبعد الزلزال.
مجمع رونيسانس ريزيدانس قبل وبعد الزلزال.

غضب عارم من قبل سكان المنطقة لا سيما الذين فقدوا أقارب أو أصدقاء، كانوا ضحايا الاحتيال الذي تعرضوا له عند شرائهم وحدات سكنة في المجمع، والتي تحولت بعد الزلزال إلى مجرد قبور.

المئات فقدوا أرواحهم تحت أنقاض المجمع المؤلف من 249 شقة سكنية، فيما وقف الناجون فوق أنقاض مساكنهم، ينتظرون أخبارا تأتي من تحت الأنقاض لمعرفة مصير أحبائهم.

وقال حمزة الباسلان (47 عاما) وهو صائغ مجوهرات في تصريح أدلى به لوكالة رويترز "عاش شقيقي هنا عشر سنوات... قيل إنها آمنة من الزلزال، لكن يمكنك رؤية النتيجة".

حمزة الباسلان.
حمزة الباسلان.

وأضاف "تم تقديمه على أنه أجمل سكن في العالم. إنه في حالة مروعة. لا يوجد فيه أسمنت ولا حديد مناسب. إنه جحيم حقيقي".

وتقدر وزارة التطوير العمراني في تركيا أن 84700 مبنى انهار أو تضرر بشدة بعد الزلزال.

اتهم عشرات الأشخاص في مدينة هاتاي التي بها المجمع المقاولين باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة واتهموا السلطات بالتهاون في إنشاءات دون المستوى.

وبينما انهارت مباني مجمع رونيسانس ريزيدانس السكني، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة بالقرب من المجمع.

وقالت امرأة فقدت ابنتيها تحت الأنقاض "استأجرنا هذا المكان كمكان للنخبة، ومكان آمن".

عمال الإنقاذ يحملون جثة ضحية في موقع مجمع شقق رونيسانس ريسيدنس في أعقاب الزلزال.
عمال الإنقاذ يحملون جثة ضحية في موقع مجمع شقق رونيسانس ريسيدنس في أعقاب الزلزال.

ويعتقد أيضا أن لاعب كرة القدم الدولي الغاني المفقود كريستيان اتسو الذي لعب لنادي هاتاي سبور المحلي قد عاش في المجمع.

واتهم عشرات الأشخاص في مدينة هاتاي التي بها المجمع المقاولين باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة واتهموا السلطات بالتهاون في إنشاءات دون المستوى.

أعضاء فريق الإنقاذ والهدم يعملون في موقع مجمع رونيسانس ريزيدنس في أعقاب الزلزال المدمر.
أعضاء فريق الإنقاذ والهدم يعملون في موقع مجمع رونيسانس ريزيدنس في أعقاب الزلزال المدمر.

وقال الباسلان "من المسؤول؟ الجميع الجميع الجميع".

أعضاء فريق الإنقاذ والهدم يعملون في موقع مجمع رونيسانس ريزيدنس في أعقاب الزلزال المدمر في أنطاكيا.
"ببغاء" يُنقذ أسرة من موت محقق في زلزال تركيا المدمِر

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محمد يسار كوسكون، مطور المجمع، اعتقل في مطار إسطنبول بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجبل الأسود مساء يوم الجمعة الماضي.

منوعات
تركيا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com