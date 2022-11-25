مقتل 10 أشخاص في حريق شقة بإقليم شينغ يانغ الصيني

ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في حريق شب في شقة بإقليم شينغ يانغ بغرب الصين الخميس.

وقال التلفزيون الحكومي، إن الحريق بدأ في الساعة 7:49 مساء الخميس (11:49 بتوقيت غرينتش) في الطابق الـ15 من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينغ يانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.

ويخضع إقليم شينغ يانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من "كوفيد-19"، على الرغم من أن التلفزيون الصيني، قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.‭ ‬

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطابق‭ ‬السفلي.

وهذا ثاني حريق مميت في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع.