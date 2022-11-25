مقتل 10 أشخاص في حريق شقة بإقليم شينغ يانغ الصيني
ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في حريق شب في شقة بإقليم شينغ يانغ بغرب الصين الخميس.
وقال التلفزيون الحكومي، إن الحريق بدأ في الساعة 7:49 مساء الخميس (11:49 بتوقيت غرينتش) في الطابق الـ15 من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينغ يانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.
ويخضع إقليم شينغ يانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من "كوفيد-19"، على الرغم من أن التلفزيون الصيني، قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطابق السفلي.
وهذا ثاني حريق مميت في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع.