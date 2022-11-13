قتلى وجرحى إثر انفجار هز ساحة تقسيم في إسطنبول (فيديو)

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، إثر انفجار وقع في شارع الاستقلال المعروف باسم "شارع تقسيم" في اسطنبول.

وأكد حاكم اسطنبول، أن الانفجار أدى لسقوط قتلى وجرحى، بحسب ما نقلت قناة "تي آر تي" التركية.

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الانفجار وقع بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال.

وتداول مغردون فيديوهات للحظة وقوع الانفجار في ساحة تقسيم.