زلزال يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة شمال غرب إيران صباح اليوم، بحسب ما أوردته وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة 6.47 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في محافظة أذربيجان الغربية وعلى عمق 8 كيلومترات.

وشعر بالزلزال جميع سكان المحافظة بمن فيهم القاطنون في مدينة أرومية، ولم تصدر أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.