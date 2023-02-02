مُبرد بلاستيكي ينقذ 3 صيادين من الغرق (فيديو)

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه عندما وجد الصيادون أنفسهم في مأزق، فعّلوا منارة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (EPIRB)، وارتدوا سترات النجاة، واستعدوا لمواجهة الأمواج حتى تصل فرق الإنقاذ، وأخذوا معهم مبرد الطعام والمشروبات البلاستيكي.

إذ أدرك الصيادون أن قوة الأمواج في ذلك الوقت ستجعل البقاء على سطح الماء صعبة للغاية باستخدام سترة النجاة فقط، كما يكون من الصعب على الصيادين البقاء معًا، لذلك أفرغ الصيادون المبرد، وأحكموا إغلاقه ليحبس الهواء بداخله، ويتحول إلى عوامة كبيرة.