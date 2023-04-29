طفل ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها وعيّه (فيديو)

وتمكّن التلميذ، الذي يُدعى ديلون ريفز، من إيقاف الحافلة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله من قبل وسائل إعلام أمريكية وعالمية.

ويظهر الطفل الشجاع في الفيديو، بعدما استطاع إيقاف الحافلة المدرسية، وهو يخاطب زملاءه، الذين بدا عليهم الخوف من صراخهم العالي، ويقول لهم: "على أحدكم الاتصال بـ911"، وهو رقم خدمة الطوارئ في مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.