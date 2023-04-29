طفل ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها وعيّه (فيديو)

طفل ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها وعيّه (فيديو)

فريق التحرير
فريق التحرير

أقدم طفل أمريكي في مدينة وارن بولاية ميشيغان الأمريكية على فعل شجاع وبطولي، بعد أن ترجل وأوقف حافلة مدرسية فقد سائقها وعيه أثناء القيادة.

والطفل، البالغ من العمر 13 عاما، كان من ضمن نحو 70 تلميذاً من مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين، كانت الحافلة تقلهم عندما فقد السائق وعيه.

وتمكّن التلميذ، الذي يُدعى ديلون ريفز، من إيقاف الحافلة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله من قبل وسائل إعلام أمريكية وعالمية.

ويظهر الطفل الشجاع في الفيديو، بعدما استطاع إيقاف الحافلة المدرسية، وهو يخاطب زملاءه، الذين بدا عليهم الخوف من صراخهم العالي، ويقول لهم: "على أحدكم الاتصال بـ911"، وهو رقم خدمة الطوارئ في مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

طفل ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها وعيّه (فيديو)
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ولاقت خطوة الطفل إشادة واسعة من قبل الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

أمريكا

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