مصر.. زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من محافظات الدلتا، إلى هزة أرضية عنيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وسُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المواطنون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم.

وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب جزيرة كريت جنوب اليونان بقوة 6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المركز الأورومتوسطي، لرصد الزلازل، وقوع زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت اليونانية.

ونشر المركز تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تشير إلى أن الزلزال الذي تبلغ شدته 6 ريختر، وقع على عمق 80 كم في الساعة 1:25 بعد منتصف الليل.