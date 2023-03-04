السودان.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار فندق ببورتسودان
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انهيار مبنى ملحق بفندق أولمبيا بارك ببورتسودان، شرق السودان.
وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر، إنه فور ورود البلاغ إلى غرفة الطوارئ، تحركت وحدات الدفاع المدني المتخصصة للوصول إلى الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.
وأوضح مدير قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر، العميد أحمد محمد حميدان، أن فريق الإنقاذ نجح في إنقاذ ثلاثة أشخاص أحياء إصاباتهم طفيفة، في حين توفي شخص آخر.
سيطرت قوات الدفاع المدني على الموقف بعد 5 ساعات من العمل المتواصل في موقع الفندق المنهار الذي يتكون من طابقين
وأشار إلى أن الفندق المنهار من المباني الأثرية بالمدينة، ويتكون من طابقين، مبينًا أن قوات الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الموقف بعد 5 ساعات من العمل المتواصل.