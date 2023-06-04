كندا.. مصرع 4 أطفال جرفتهم الأمواج أثناء ممارسة الصيد

لقي أربعة أطفال حتفهم بعدما سحبتهم الأمواج وهم يمارسون صيد السمك على ضفاف نهر سان- لوران شمال مقاطعة كيبيك الكندية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية السبت.

وقالت شرطة مقاطعة كيبيك إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ 11 شخصًا كانوا يمارسون صيد السمك على ضفاف النهر عندما جرفتهم الأمواج".

وأُنقذ ستة أشخاص بينما فُقد الخمسة الآخرون من ليل الجمعة إلى السبت، بحسب الشرطة التي استُدعي عناصرها إلى المكان قرابة الساعة الثانية فجرًا.