كندا.. مصرع 4 أطفال جرفتهم الأمواج أثناء ممارسة الصيد
لقي أربعة أطفال حتفهم بعدما سحبتهم الأمواج وهم يمارسون صيد السمك على ضفاف نهر سان- لوران شمال مقاطعة كيبيك الكندية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية السبت.
وقالت شرطة مقاطعة كيبيك إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ 11 شخصًا كانوا يمارسون صيد السمك على ضفاف النهر عندما جرفتهم الأمواج".
وأُنقذ ستة أشخاص بينما فُقد الخمسة الآخرون من ليل الجمعة إلى السبت، بحسب الشرطة التي استُدعي عناصرها إلى المكان قرابة الساعة الثانية فجرًا.
وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت بعد ساعات قليلة على أربعة قاصرين تتخطى أعمارهم عشر السنوات غائبين عن الوعي ونقلوا إلى المستشفى حيث "أكد أحد الأطباء وفاتهم".
ولا يزال رجل ثلاثيني في عداد المفقودين فيما تبحث عنه فرق عدة من غواصين وعناصر شرطة ومروحيات.