مصر.. ممرضة حاولت الانتحار من الطابق السادس فقتلت زميلها

في واقعة غريبة، لقي فرد أمن مصري مصرعه، أمس الأحد، إثر سقوط ممرضة عليه من الطابق السادس بالمستشفى محل عمله، أثناء محاولتها الانتحار لمرورها بأزمة نفسية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بإلقاء ممرضة نفسها من الطابق السادس بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، محاولة إنهاء حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.

وتبين من خلال التحريات، أن الممرضة سقطت على رأس فرد أمن بالمستشفى، متزوج قبل عام ولديه طفل، فأصيب بإصابات بالغة وكسور وجروح، وتوفي بعد الواقعة بساعات متأثراً بإصابته، كما تم حجز الممرضة للعلاج بالمستشفى.

وأمرت النيابة العامة المصرية بانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث، فيما صرحت بدفن الجثة.