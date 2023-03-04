3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

والشهر الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزال مدمر، تسبب بسقوط أكثر من 51 ألف قتيل.

وفي تركيا وحدها قُتل 45089 شخصًا، وأكثر من 6 آلاف في عموم مناطق سوريا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وإيواء الملايين في خيام، أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.