ولاية هاتاي التركية بعد الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي
ولاية هاتاي التركية بعد الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

فريق التحرير
فريق التحرير

ضربت 3 هزات أرضية، اليوم السبت، مناطق في جنوب وجنوب شرق تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت ولاية أدي يامان جنوب شرق تركيا.

عند السادسة و 3 دقائق من صباح السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب تركيا، وكانت على عمق 7.23 كم

ونقلت عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" تفصيلها، أن الهزة حدثت الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي ومركزها قضاء جليكهان في ولاية أدي يامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، وفق "آفاد".

ولاية هاتاي التركية بعد الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي
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وعند السادسة و 3 دقائق من صباح السبت أيضًا، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب البلاد، وكانت على عمق 7.23 كم.

أما الهزة الثالثة فكانت بقوة 4.1 درجة ووقعت فجر السبت، بقضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوب البلاد.

وحدث الزلزال الساعة 03:20 فجرًا على عمق 7 كيلومترات بحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

ولاية هاتاي التركية بعد الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي
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والشهر الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزال مدمر، تسبب بسقوط أكثر من 51 ألف قتيل.

وفي تركيا وحدها قُتل 45089 شخصًا، وأكثر من 6 آلاف في عموم مناطق سوريا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وإيواء الملايين في خيام، أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

تركيا

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