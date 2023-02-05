أسترالي يعثر على رفات والدته المفقودة في ماليزيا بعد 6 سنوات من البحث

وأخيرًا، وبعد سنوات من اختفائها، قادته معلومة إلى المكان الذي عثر فيه عامل بناء على بعض ممتلكاتها، بما في ذلك بطاقة موعد طبيب الأسنان، وما يُعتقد أنه عظمة بشرية.

ومع ذلك عجز جريج عن السفر للبلاد في ذلك الوقت بسبب قيود إغلاق جائحة كورونا، وكان عليه الانتظار لـ 5 أسابيع، وعندما أبلغ الشرطة المحلية رفضت التحرك، واستغرق الأمر 10 أيام قبل أن يتمكن من إقناعهم بالذهاب إلى الموقع والتحقق من مزاعم العامل.

وعندما تمكن جريج أخيرًا من الوصول إلى بينانغ، أكدت له السلطات أنها فعلت كل ما في وسعها لتفتيش المنطقة ولكن لم يتم العثور على أي شيء آخر.