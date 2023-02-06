بعد الهزة الأرضية.. لبنانيون يتذكرون انفجار بيروت وزلزال 1956
خرج عدد كبير من المواطنين والمقيمين في لبنان إلى الشوارع مذعورين فجر اليوم الاثنين، بعد شعورهم بأن منازلهم تترنح بسبب هزة أرضية شديدة ضربت بعض مناطق تركيا وسوريا.
وعادة ما يكون لمثل هذه الهزات توابع أخف، ما يبقي الخوف في قلوب سكان المناطق التي تتعرض لها، لكن توابع هزة اليوم الاثنين في لبنان كانت مختلفة.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت لم يدرك الكثير لأول وهلة أن ما حصل هو "هزة أرضية"، وظنوا أنه انفجار آخر مماثل لكارثة انفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020 عندما انفجر أكثر من 2700 طن من "نايتريت الأمونيوم" في ميناء المدينة الرئيسي.
وأحدث الانفجار شبه هزة أرضية في العاصمة وأدى إلى مقتل أكثر من 215 شخصًا وجرح ما يقرب من 7000، إضافة إلى تضرر ما يزيد عن 300 ألف منزل في العاصمة وضواحيها وخسائر مادية بلغت أكثر من 15 مليار دولار.
وسمع دوي الانفجار في معظم مناطق لبنان وحتى في قبرص التي تبعد أكثر من 100 كلم عن السواحل اللبنانية، فيما أظهرت الكارثة عجز الدولة الواضح في عمليات الإنقاذ بسبب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان بعد حرب أهلية دامية استمرت لأكثر من 15 عامًا.
ولا يزال معظم اللبنانيين يستذكرون أيضًا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض مدن وقرى منطقة "الشوف" الجبلية الواقعة جنوب بيروت عام 1956 والذي تسبب في مقتل نحو 150 شخصا وجرح المئات وتدمير آلاف المنازل.
ويومها كتبت بعض الصحف اللبنانية أن "الكارثة تفاقمت بسبب عجز الدولة عن تقديم المساعدات الضرورية بالسرعة المطلوبة ونتيجة الخلافات السياسية واستغلال عدد من المسؤولين للكارثة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية".
العجز المخيف
وقال قاسم حيدر من الضاحية الجنوبية لبيروت: "ما حصل فجر اليوم الاثنين كان مخيفًا، ليس بسبب قوة الهزة، لكن لأننا نعرف أن الدولة عاجزة الآن ولن تستطيع التعامل مع كارثة".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "في بداية الأمر ظننا أنه انفجار مثل انفجار الميناء.. لكننا لم نسمع دوي انفجار وأدركنا بعد ذلك أنها هزة أرضية.. هذا ما كان ينقصنا في الوقت الذي يواجه فيه بلدنا أسوأ أزمة مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية في تاريخه".
وقال علي نقوزي من مدينة صيدا الجنوبية الذي يبلغ من العمر نحو 75 عامًا: "ذكرتني الهزة الأرضية بزلزال عام 1956.. كان عمري آنذاك حوالي 7 أعوام، لكني أذكر أنها كانت أسوأ هزة أرضية تضرب لبنان لأنها تسببت بدمار عدد كبير من القرى".
وتابع: "قرأت يومها أن الكارثة تضخمت بسبب تقاعس الدولة.. ما يخيفني الآن هو أن الدولة عاجزة أكثر من قبل.. فما بالك لو وقعت الآن هزة مماثلة لزلزال 1956.. لا أريد أن أتصور حجم الكارثة التي يمكن أن تقع لأن مجرد تصور ذلك هو فكرة مرعبة".
ووفقًا للخبراء فإن أي هزة قوية على غرار زلزال 1956 يمكن أن تسبب كارثة أكبر بكثير، نظرًا لأن عددا كبيرا من الأبنية في بيروت ومدن أخرى قديمة وتعاني من نقص الصيانة بسبب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 والغارات الإسرائيلية المتتالية في تلك الفترة والأزمات المتعاقبة في الأعوام الماضية.
وقال عبد المولى خالد، وهو صحفي لبناني معروف: "كثير من الأبنية في بيروت تعاني بسبب انفجار الميناء عام 2020.. لم تتم أعمال صيانة حقيقية منذ ذلك الوقت، وهذا يعني أن أي انفجار كبير آخر أو هزة قوية ستسبب كارثة حقيقية".
ويرزح لبنان البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة، بما فيهم 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني، تحت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، بسبب تفشي الفساد بشكل واسع وتراكم العجز المالي والدين العام الذي تجاوز 100 مليار دولار نهاية العام الماضي.