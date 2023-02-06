بعد الهزة الأرضية.. لبنانيون يتذكرون انفجار بيروت وزلزال 1956

وفي العاصمة اللبنانية بيروت لم يدرك الكثير لأول وهلة أن ما حصل هو "هزة أرضية"، وظنوا أنه انفجار آخر مماثل لكارثة انفجار بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020 عندما انفجر أكثر من 2700 طن من "نايتريت الأمونيوم" في ميناء المدينة الرئيسي.

وأحدث الانفجار شبه هزة أرضية في العاصمة وأدى إلى مقتل أكثر من 215 شخصًا وجرح ما يقرب من 7000، إضافة إلى تضرر ما يزيد عن 300 ألف منزل في العاصمة وضواحيها وخسائر مادية بلغت أكثر من 15 مليار دولار.

وسمع دوي الانفجار في معظم مناطق لبنان وحتى في قبرص التي تبعد أكثر من 100 كلم عن السواحل اللبنانية، فيما أظهرت الكارثة عجز الدولة الواضح في عمليات الإنقاذ بسبب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان بعد حرب أهلية دامية استمرت لأكثر من 15 عامًا.

ولا يزال معظم اللبنانيين يستذكرون أيضًا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض مدن وقرى منطقة "الشوف" الجبلية الواقعة جنوب بيروت عام 1956 والذي تسبب في مقتل نحو 150 شخصا وجرح المئات وتدمير آلاف المنازل.