طفلة بريطانية تتلقى هدية "صادمة" بعيد الميلاد

وكان مارتن سيكستون "36 عامًا" وزوجته كيلي فرانسيس "31 عامًا"، يستمتعان بفتح هدايا عيد الميلاد مع ابنتهما ماجي وابنهما أرشي البالغ من العمر 3 أعوام، في منزلهما ببراكلي غرب إنجلترا، عندما سقطت السكين من العلبة.

ونقلت صحيفة "مترو"البريطانية، الثلاثاء، عن سيكستون قوله إنه تمكن من الإمساك في اللحظة الأخيرة بالأداة الحادة قبل أن تضعها ماجي في فمها.

وأضاف سيكستون: "نظرًا لأن طفلينا مصابان بالتوحد، يجب أن نكون يقظين بشكل خاص عند فتح العلب التي تحتوي على أربطة بلاستيكية.. قد يكون الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال أكثر نموًا قد سمحوا لهم فقط بفتح هداياهم الخاصة.. وعندما سقط شيء ما من العلبة التي وصلت لتوها اعتقدت في البداية أنه مجرد مكون بلاستيكي".

وأوضح أنه رأى الهدية التي كانت عبارة عن سكين زرقاء عندما وصلت إلى طلفته، وأن الشفرة كانت كانت صدئة وغير قابلة لسحب زر الأمان، لذلك يمكن أن تنزلق الشفرة للداخل وللخارج.