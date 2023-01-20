كوريا الجنوبية.. إجلاء المئات إثر حريق في منطقة عشوائية بسول

واستغرقت خدمات الطوارئ خمس ساعات لإخماد الحريق، الذي اندلع قبل الفجر في قرية جوريونج الفقيرة التي تقع على الجانب الآخر من طريق سريع قادم من حي جانجنام الراقي في سول. وقال مسؤولون إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وتعد جوريونج، التي يقطنها حوالي ألف شخص، واحدة من آخر المناطق العشوائية المتبقية في العاصمة وأصبحت رمزا لعدم المساواة في رابع أكبر اقتصاد بآسيا.

وانضمت عشر طائرات هليكوبتر ومئات من رجال الإطفاء والشرطة والقوات إلى الجهود المبذولة لإخماد النيران التي دمرت تقريبا عُشر ما يزيد عن 600 منزل في جوريونج، وفقا لمسؤولين.