العراق.. أكثر من 20 مصابًا بينهم مدير الدفاع المدني إثر حريق في بغداد
أصيب أكثر من 20 عراقيًا، بينهم مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، مساء اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق ضخم في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.
وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" إن "المبنى مقسم على أجزاء، إذ اندلع الحريق في القسم المخصص للعطور، وهو ما زاد من تأثير الحريق، الذي امتد إلى أجزاء البناية الكبيرة".
وأضافت المصادر أن "أجزاء كبيرة من البناية انهارت بسبب شدة النيران، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد الحريق".
وأشارت إلى أن "الحريق تسبب بإصابة أكثر من 20 شخصًا من المدنيين، وكذلك فرق الدفاع المدني".
بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة مديرها اللواء كاظم بوهان، وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء، خلال عمليات الإطفاء.
كما أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، عن استنفار جهود الوزارة للسيطرة على الحريق.
وشدد في بيان صدر عنه على ضرورة تعميم إجراءات السلامة والوقاية على المباني التجارية، لمنع تكرار حوادث الحرائق التي تسبب خسائر بالأرواح والأموال.
وجاء هذا الحادث بعد يومين على حريق مماثل اندلع في المدينة المائية بمحافظة النجف، ما أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية.
ويشهد العراق بشكل يومي حرائق لاسيما لمراكز تجارية ومحال مكتظة بالبضائع بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وتنتشر محال الـ"سندويج بنل" في مختلف المناطق، كما تبنى منها مخازن كبيرة، أو إضافات لمخازن قائمة، وهو ما يرفع مؤشر الخطورة باندلاع حرائق في تلك الأماكن، كما حصل في المدينة المائية في النجف، يوم الجمعة الماضي.
وتشير إحصائيات، العام الماضي، إلى تسجيل نحو 30 ألف حريق في عموم مناطق العراق.