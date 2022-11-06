العراق.. أكثر من 20 مصابًا بينهم مدير الدفاع المدني إثر حريق في بغداد

أصيب أكثر من 20 عراقيًا، بينهم مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، مساء اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق ضخم في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" إن "المبنى مقسم على أجزاء، إذ اندلع الحريق في القسم المخصص للعطور، وهو ما زاد من تأثير الحريق، الذي امتد إلى أجزاء البناية الكبيرة".

وأضافت المصادر أن "أجزاء كبيرة من البناية انهارت بسبب شدة النيران، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد الحريق".

وأشارت إلى أن "الحريق تسبب بإصابة أكثر من 20 شخصًا من المدنيين، وكذلك فرق الدفاع المدني".

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة مديرها اللواء كاظم بوهان، وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء، خلال عمليات الإطفاء.