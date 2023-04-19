فقدان 15 مهاجرًا إثر غرق قارب قبالة تونس

أعلن خفر السواحل التونسي، الثلاثاء، غرق قارب قبالة سواحل البلاد، وأن هناك ما لا يقل عن 15 مهاجرًا في عداد المفقودين.

وقال الخفر في بيان، أن القارب أبحر من ساحل "قرقنة" سعيًا إلى الوصول إلى سواحل إيطاليا.

ولقي عشرات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد غرق قواربهم قبالة تونس، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بشكل غير شرعي، حيث تبعد بعض السواحل التونسية مسافة أقل من 150 كلم عن جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.