طالب أمريكي يطلق النار على موظفي مدرسته ويفرّ هارباً
أعلنت شرطة كولورادو الأربعاء أنها تطارد طالباً أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته قبل أن يفر، في أحدث حالة عنف تهز قطاع التعليم في الولايات المتحدة.
وأفادت شرطة الولاية غرب الولايات المتحدة بأن الطالب الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته كان يخضع للتفتيش عندما استل مسدساً وشرع في إطلاق النار.
وقال رون توماس رئيس شرطة دنفر إنه "قرابة الساعة 9,50 صباح اليوم، وصلنا نداء عن حادث إطلاق نار هنا في ثانوية إيست، ووصل الضباط والمسعفون إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة وعثروا على رجلين بالغين مصابين بطلقات نارية، وتم نقل الموظفين الجريحين إلى المستشفى، وإصابة أحدهما حرجة".
وكشف توماس أن "المشتبه به خاضع لإجراء يتم بموجبه تفتيشه يومياً بحثاً عن أسلحة عند وصوله إلى المدرسة، وأن هذا الإجراء يتخذ عادة بسبب مخاوف تتعلق بسلوك سابق".
وقال مايكل هانكوك رئيس بلدية دنفر إن "السلطات تعتبر المشتبه به مسلحاً وخطراً. نعلم الآن أنه شاب أمريكي من أصل أفريقي. نطلب منكم الحرص على عدم الاقتراب منه. من الواضح أنه مسلح وخطير ومستعد لاستخدام السلاح".
وجاء إطلاق النار في ثانوية إيست بعد أسابيع فقط من إصابة طالب يبلغ 16 عاماً برصاصة قاتلة في سيارة خارج المدرسة نفسها.
وأعلن أليكس ماريرو مدير المدارس الرسمية في دنفر إغلاق الثانوية التي شهدت إطلاق النار لبقية الأسبوع، وقال إنه عند عودة الطلاب سيكون هناك رجال شرطة مسلحون في حرم المدرسة حتى نهاية العام الدراسي.
وذكرت صحيفة "دنفر بوست" أن مجلس المدارس المنتخب في المدينة صوّت خلال 2020 لإنهاء تواجد رجال الشرطة بالمدارس في أعقاب وفاة جورج فلويد بحجة أن وجود الشرطة يضر بالطلاب الملونين.
وتعد حوادث إطلاق النار بالمدارس في الولايات المتحدة شائعة بشكل مثير للقلق، ويتم تدريب الطلاب في جميع أنحاء البلاد على كيفية التعامل مع "مطلق نار نشط".
لكن الجدل مستمر حول تسليح المعلمين. وبينما تفضل الغالبية العظمى من الأمريكيين وضع ضوابط أكثر صرامة على من يمكنه امتلاك سلاح، فإن الأصوات المحافظة تعتبر أن الحق الدستوري في حمل السلاح لا يمكن تجاوزه.