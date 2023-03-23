طالب أمريكي يطلق النار على موظفي مدرسته ويفرّ هارباً

أعلنت شرطة كولورادو الأربعاء أنها تطارد طالباً أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته قبل أن يفر، في أحدث حالة عنف تهز قطاع التعليم في الولايات المتحدة.

وأفادت شرطة الولاية غرب الولايات المتحدة بأن الطالب الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته كان يخضع للتفتيش عندما استل مسدساً وشرع في إطلاق النار.

وقال رون توماس رئيس شرطة دنفر إنه "قرابة الساعة 9,50 صباح اليوم، وصلنا نداء عن حادث إطلاق نار هنا في ثانوية إيست، ووصل الضباط والمسعفون إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة وعثروا على رجلين بالغين مصابين بطلقات نارية، وتم نقل الموظفين الجريحين إلى المستشفى، وإصابة أحدهما حرجة".