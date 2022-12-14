وضع 14 مغلف سكر مع القهوة.. سائق شاحنة يبرر قتله لامرأة

حكمت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء، بالسجن 40 شهرا على سائق شاحنة توصيل تسبب في مقتل أم لطفلين بعد الاصطدام بسيارتها، على بعد بضع كيلومترات من منزلها.

وفي التفاصيل، توفيت البريطانية نيكولا فروست، 40 عاما، عندما اصطدمت شاحنة توصيل ضخمة بسيارتها من الخلف، في ديسمبر العام الماضي.

وعلى الرغم من وصول سيارة الاسعاف إلى الموقع بعد دقائق من وقوع الحادث، فإن إصابة الأم كانت بالغة وخطيرة ما أدى لوفاتها على الفور.

وبعد الاستماع لأقوال السائق، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، تبين أنه غفا خلال قيادة شاحنته على الطريق العام خلال ساعات عمله، فاصطدم بسيارة نيكولا، التي اصطدمت بشاحنة أخرى كانت أمامها.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أنه خلال التحقيقات برر السائق فعلته بالإشارة إلى أنه شرب القهوة مع السكر ليتمكن من القيادة، لكن في الساعة 6:45 صباحا، وبينما كانت السيدة نيكولا قادمة من ورديتها المسائية، فقد السيطرة على شاحنته واصطدم بسيارتها.