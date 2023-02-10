في مدينة جبلة المنكوبة.. أبنية مفتتة ومقابر جديدة

"مفتتة مثل البسكويت"

في شارع الريحاوي في جبلة، يسابق عمال الإغاثة من السوريين واللبنانيين الذين أتوا لمد يد العون، الوقت لانتشال عالقين تحت مبنى سقط بالكامل في زاوية ضيقة تصعب عمليات البحث فيها.

ويقول أحد المتطوعين في الدفاع الوطني اللبناني علي صفي الدين لوكالة فرانس برس "المبنى سقط وكأنه تفتت مثل البسكويت".

ويضيف "نصرخ لنتأكد ما إذا كان أحد لا يزال على قيد الحياة" لكن لا صوت يأتي من تحت الحجارة المتراكمة فوق بعضها بعضا.

منذ بدء عمليات البحث قبل خمسة أيام، انتشل تسعة أحياء فقط من تحت المبنى وأكثر من 20 جثة، ولا يزال هناك أكثر من 15 عالقين تحت الأنقاض، حسب ما أبلغ سكان الحي فرق الإغاثة.

ويقول المسؤول في الدفاع المدني السوري جلال داوود لوكالة فرانس برس "نعمل ليلا نهارا دون توقف حتى لو دقيقة.. لم نتحرك من الموقع".

ويضيف: "إنها الساعات الأخيرة، نعمل بسرعة (...) نحاول أن نلحق الأحياء في الرمق الأخير".

على مدار الساعة، لم تتوقف الآليات والمطارق عن العمل، حتى أن بعض المتطوعين والسكان يحفرون بأيديهم أو بأواني المطبخ.

على أطراف المبنى، يتجمع أقارب المفقودين تحت الأنقاض، يصلون ويدعون لحصول معجزة ويخرج أحد العالقين على قيد الحياة.

ويقول داوود "يريدون أن يتعرفوا على أقاربهم فور إخراجهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا".

وحين أخرجت فرق الإغاثة شخصا من تحت الأنقاض، ركض الأهالي نحوه ليجدوه جثة هامدة، ليتعالى الصراخ والبكاء.

يحاول آخرون تهدئة الأهالي المرعوبين، يقدمون لهم الطعام والشاي الساخن، لكن أحدا لا يقوى على تناول الطعام.