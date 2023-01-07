وفاة 5 مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب قبالة السواحل التونسية

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس الجمعة.

وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.