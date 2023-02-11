زلزال تركيا.. إنقاذ امرأتين بعد 122 ساعة تحت الأنقاض
قالت السلطات التركية، اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أن حوصرتا لمدة 122 ساعة في أعقاب الزلزال الأكثر تدميرا في المنطقة منذ عقدين.
وتجاوز عدد القتلى 24150 في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت يوم الإثنين.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إحدى المرأتين اللتين جرى إنقاذهما وتدعى مينيكس تاباك (70 عاما) وهي ملفوفة ببطانية فيما نقلها رجال الإنقاذ إلى سيارة إسعاف كانت منتظرة في إقليم كهرمان مرعش.
وقالت الوكالة، إن الأخرى تدعى ما شاء الله جيجك (55 عاما) وانتُشلت من بين حطام مبنى منهار في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق تركيا.
وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي للصحفيين خلال الليل، إن المنقذين انتشلوا 67 شخصا من تحت الأنقاض في الساعات الأربع والعشرين الماضية في جهود شارك فيها 31 ألفا من رجال الإنقاذ في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة.
وأضاف أن نحو 80 ألفا يتلقون العلاج في المستشفيات بينما أصبح 1.05 مليون شخص بلا مأوى بسبب الزلازل وانتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة.
وقال أوقطاي: "هدفنا الرئيسي هو ضمان عودتهم إلى الحياة الطبيعية من خلال توفير سكن دائم لهم في غضون عام واحد وأن يشفوا من آلامهم في أسرع وقت ممكن".
ومع عدم توفر الطعام للكثيرين في ظروف الشتاء القاسية تتزايد الأسئلة الموجهة لقادة البلدين حول استجابتهم للكارثة.
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى أول زيارة معلنة للمناطق المتضررة منذ الزلزال، إذ زار مستشفى في حلب برفقة زوجته أسماء.
ووافقت حكومته على توصيل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة من 12 عاما في البلاد، وهي خطوة يمكن أن تسرع من مساعدة ملايين اليائسين.
وفي وقت سابق، قال برنامج الأغذية العالمي إن مخزوناته تنفد في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة مع تعقد جهود الإغاثة بسبب حالة الحرب.
ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن، متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم الإثنين من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.
وأودى زلزال قوي مماثل في شمال غرب تركيا عام 1999 بحياة أكثر من 17 ألفا.
وزار أردوغان، أمس الجمعة، إقليم أديامان التركي حيث أقر بأن استجابة الحكومة لم تكن بالسرعة الممكنة.
وقال: "على الرغم من أن لدينا أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم في الوقت الحالي، فإن الحقيقة هي أن جهود البحث ليست بالسرعة التي أردناها".
الأمل وسط الأنقاض
وتعمل فرق من عشرات الدول ومنقذون ليلا نهارا وسط أنقاض الآلاف من المباني المنهارة لانتشال الناجين المدفونين تحت الأنقاض، وفي درجات حرارة شديدة البرودة، ويدعو المنقذون لالتزام الصمت على نحو مستمر لإصغاء السمع والتقاط أي أصوات ناجين من بين أكوام الخرسانة المنهارة.
وفي منطقة سامانداج بتركيا، جثم رجال الإنقاذ تحت ألواح خرسانية وانتشلوا طفلا رضيعا يبلغ من العمر 10 أيام، وكانت عينا الطفل ياجيز أولاس مفتوحتين على اتساعهما ودثره رجال الإنقاذ ببطانية ونقلوه إلى مستشفى ميداني. وأظهرت مقاطع مصورة عمال طوارئ ينقلون والدته على محفة وهي في حالة من الذهول والشحوب.