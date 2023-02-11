زلزال تركيا.. إنقاذ امرأتين بعد 122 ساعة تحت الأنقاض

قالت السلطات التركية، اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أن حوصرتا لمدة 122 ساعة في أعقاب الزلزال الأكثر تدميرا في المنطقة منذ عقدين.

وتجاوز عدد القتلى 24150 في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت يوم الإثنين.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إحدى المرأتين اللتين جرى إنقاذهما وتدعى مينيكس تاباك (70 عاما) وهي ملفوفة ببطانية فيما نقلها رجال الإنقاذ إلى سيارة إسعاف كانت منتظرة في إقليم كهرمان مرعش.

وقالت الوكالة، إن الأخرى تدعى ما شاء الله جيجك (55 عاما) وانتُشلت من بين حطام مبنى منهار في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق تركيا.

وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي للصحفيين خلال الليل، إن المنقذين انتشلوا 67 شخصا من تحت الأنقاض في الساعات الأربع والعشرين الماضية في جهود شارك فيها 31 ألفا من رجال الإنقاذ في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة.

وأضاف أن نحو 80 ألفا يتلقون العلاج في المستشفيات بينما أصبح 1.05 مليون شخص بلا مأوى بسبب الزلازل وانتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة.

وقال أوقطاي: "هدفنا الرئيسي هو ضمان عودتهم إلى الحياة الطبيعية من خلال توفير سكن دائم لهم في غضون عام واحد وأن يشفوا من آلامهم في أسرع وقت ممكن".

ومع عدم توفر الطعام للكثيرين في ظروف الشتاء القاسية تتزايد الأسئلة الموجهة لقادة البلدين حول استجابتهم للكارثة.

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى أول زيارة معلنة للمناطق المتضررة منذ الزلزال، إذ زار مستشفى في حلب برفقة زوجته أسماء.