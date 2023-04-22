روسيا.. جندي مخمور يتسبب بانقلاب منظومة S-400 تقدر بـ160 مليون دولار

أفادت وسائل إعلام روسية أن جنديا مخمورا كان جالسا خلف عجلة القيادة تسبب بانقلاب شاحنة تحمل نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "S-400".

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة تولا يوم 20 أبريل حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وظلت الشاحنة التي تحمل نظام صواريخ "S-400" ممددة على جانبها حتى المساء، متسببة بتقييد حركة المركبات على الطريق.

وبحسب وسائل إعلام روسية، لم تنفجر صواريخ "S-400" ولم يصب الجندي الروسي المخمور البالغ من العمر 33 عامًا بأذى باستثناء كسر في ذراعه.