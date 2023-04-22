روسيا.. جندي مخمور يتسبب بانقلاب منظومة S-400 تقدر بـ160 مليون دولار

روسيا.. جندي مخمور يتسبب بانقلاب منظومة S-400 تقدر بـ160 مليون دولار

عارف بسموق
عارف بسموق

أفادت وسائل إعلام روسية أن جنديا مخمورا كان جالسا خلف عجلة القيادة تسبب بانقلاب شاحنة تحمل نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز "S-400".

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة تولا يوم 20 أبريل حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وظلت الشاحنة التي تحمل نظام صواريخ "S-400" ممددة على جانبها حتى المساء، متسببة بتقييد حركة المركبات على الطريق.

وبحسب وسائل إعلام روسية، لم تنفجر صواريخ "S-400" ولم يصب الجندي الروسي المخمور البالغ من العمر 33 عامًا بأذى باستثناء كسر في ذراعه.

و"S-400" هو نظام صاروخي روسي جديد مضاد للطائرات، دخل الخدمة في عام 2007، وتبلغ تكلفة الواحدة منه حوالي 160 مليون دولار.

روسيا

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