شاب تايلاندي يفاجئ زوجته بهدية "غريبة" في عيد الحب
فاجأ شاب تايلاندي زوجته بهدية فريدة من نوعها في عيد الحب، حيث وشم عقد زواجهما على ساعده.
وحرص فال بأن يستخدم الحبر الدائم، ونقل صورة طبق الأصل من العقد بما في ذلك الختم.
واستغرق دق الوشم 8 ساعات، لكن فال قال إن الأمر كان يستحق كل العناء لإسعاد زوجته المحبوبة، بعد زواجه قبل 8 سنوات.
وقال فال: "هذا الوشم بمثابة تذكير لي، فعندما نتشاجر أو يكون بيننا خلاف سأنظر إليه حتى أتذكر الأيام التي كنا فيها متحمسين للعلاقة وغارقين في حب بعضنا، لكي أتمكن من تهدئة غروري الشخصي، وأتحمل كل شيء حتى تظل عائلتنا سعيدة ونتمكن من تربية أطفال ناجحين".
وفي حين كانت زوجته مصدومة بعض الشيء من هدية فال الغريبة، إلا أنها فرحت وتقبلتها كدليل على حبه واحترامه لها.