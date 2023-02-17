شاب تايلاندي يفاجئ زوجته بهدية "غريبة" في عيد الحب

وقال فال: "هذا الوشم بمثابة تذكير لي، فعندما نتشاجر أو يكون بيننا خلاف سأنظر إليه حتى أتذكر الأيام التي كنا فيها متحمسين للعلاقة وغارقين في حب بعضنا، لكي أتمكن من تهدئة غروري الشخصي، وأتحمل كل شيء حتى تظل عائلتنا سعيدة ونتمكن من تربية أطفال ناجحين".

وفي حين كانت زوجته مصدومة بعض الشيء من هدية فال الغريبة، إلا أنها فرحت وتقبلتها كدليل على حبه واحترامه لها.