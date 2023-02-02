السعودية.. شقيق الأم المصابة في "حريق القريات" يكشف تفاصيل الفاجعة

السعودية.. شقيق الأم المصابة في "حريق القريات" يكشف تفاصيل الفاجعة

سماح رياض
سماح رياض

كشف شقيق الأم المصابة في حريق القريات في المملكة العربية السعودية، تفاصيل عن الفاجعة، وسببها.

وقال عواد الشراري، في لقاء مع قناة "الإخبارية" إن "أخته لا تعلم إلى الآن بوفاة زوجها وأبنائها في الحريق"، طالبا الدعاء لها في هذه المحنة.

شدد الشراري أن أخته لم تستطع التواصل مع الجهات المعنية لإنقاذهم، بسبب سوء الشبكة.

وأوضح قائلا: "عندما كانت أختي نائمة استنجد أحد أبنائها بها، لتجد النيران تنبعث من الغرفة، فأُغمي عليها، وعندما سألتها أكدت لي وجود دفاية طلبت من ابنتها التي تبلغ 15 عامًا أن تطفئها قبل نومها، لكن ابنتها لم تفعل ذلك، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق هو الدفاية".

ولفت الشراري إلى أن "سوء الشبكة وقف عائقا أمام اتصالات أختي بالجهات المعنية وقت الحريق لإنقاذ الأسرة". 

وشدد على أن شقيقته لا تعلم حتى الآن أن 7 من أفراد عائلتها قد قضوا في الحريق.

السعودية.. شقيق الأم المصابة في "حريق القريات" يكشف تفاصيل الفاجعة
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وكان حريق في محافظة القريات قد أتى على أحد المنازل، متسببا بوفاة 7 أشخاص فيه بينهم 3 أطفال.

بدوره، كشف حساب "سناب بوابة الوطن" أن الضحايا هم عائلة "عافت عبدالله الشراري"، الذي راح ضحية الحريق مع 4 من أبنائه وابنتيه، فيما لا تزال الأم تتلقى العلاج في المستشفى.

السعودية
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