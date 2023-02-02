السعودية.. شقيق الأم المصابة في "حريق القريات" يكشف تفاصيل الفاجعة

وكان حريق في محافظة القريات قد أتى على أحد المنازل، متسببا بوفاة 7 أشخاص فيه بينهم 3 أطفال.

بدوره، كشف حساب "سناب بوابة الوطن" أن الضحايا هم عائلة "عافت عبدالله الشراري"، الذي راح ضحية الحريق مع 4 من أبنائه وابنتيه، فيما لا تزال الأم تتلقى العلاج في المستشفى.