إطلاق نار في حفل زفاف يحوّل الفرحة إلى "مأساة" بالأردن
تحول حفل زفاف في الأردن إلى "مأساة"، بعد أن أسفر إطلاق نار حيّ خلال الحفل إلى تسجيل 3 إصابات، بينها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، في إحدى مناطق شمال المملكة.
ويعتبر إطلاق النار في الأفراح "ظاهرة" منبوذة، بعد أن كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضد هذه الظاهرة المرفوضة، حتى وصلت إلى مرحلة تغليظ العقوبات بحق مرتكبها، لكن على الرغم من ذلك ما زالت موجودة حتى اليوم.
وفي حادثة جديدة، أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعيارات نارية من سلاح ناري أثناء وجودهم بحفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة قوله إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء.
وأشار إلى أن حالة المصابين جميعاً حسنة، بعد أن جرى إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الحكومي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تُحقق في الحادثة.