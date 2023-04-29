إطلاق نار في حفل زفاف يحوّل الفرحة إلى "مأساة" بالأردن

تحول حفل زفاف في الأردن إلى "مأساة"، بعد أن أسفر إطلاق نار حيّ خلال الحفل إلى تسجيل 3 إصابات، بينها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، في إحدى مناطق شمال المملكة.

ويعتبر إطلاق النار في الأفراح "ظاهرة" منبوذة، بعد أن كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضد هذه الظاهرة المرفوضة، حتى وصلت إلى مرحلة تغليظ العقوبات بحق مرتكبها، لكن على الرغم من ذلك ما زالت موجودة حتى اليوم.