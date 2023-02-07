إخماد حريق ميناء إسكندرون الناجم عن زلزال تركيا

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخماد حريق شبَّ في ميناء إسكندرون بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق بمساعدة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية.

وشبّت النيران في المئات من حاويات الشحن في الميناء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مما بعث دخانًا أسود كثيفًا في السماء، وتسبب بوقف العمليات في الميناء واضطر شركات الشحن البحري لتحويل السفن إلى موانئ أخرى.

يذكر أن إدارة الكوارث التركية كانت قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 4544 قتيلًا.

ولا تزال فرق الإنقاذ قليلة على الأرض في أنطاكية غداة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا، أمس، الأمر الذي دفع السكان إلى النبش بين الأنقاض حتى بدون الأدوات الأساسية أحيانًا، في بحث يائس عن ناجين.