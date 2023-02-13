انتشال صبي من تحت الأنقاض في تركيا بعد 182 ساعة من الزلزال

انتشل رجال الإنقاذ صبيا على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد مرور ما يزيد على أسبوع على وقوع زلزال مدمر.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

ومع تلاشي الآمال في العثور على عدد أكبر من الناجين تحت الأنقاض، ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة من زلزال يوم الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجة إلى أكثر من 37 ألفا، ومن المتوقع على ما يبدو أن يستمر في الازدياد.