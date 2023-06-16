رغم بتر ساقيه جراء الزلزال.. شاب تركي يعود للغوص في البحار

رغم قساوة ما خلفه "زلزال تركيا" على حياته الشخصية، لم يتخلَ ابن مدينة "هاتاي" التركية، الشاب عبدالرحمن آيدن، عن هوايته المفضلة، وهي "الغوص" في أعماق البحار، بعد فقدانه لساقيه.

وكان زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجة ضرب مناطق شاسعة من تركيا وأجزاء من سوريا في 6 شباط/فبراير الماضي؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "أسوأ كارثة طبيعية" تحدث بالمنطقة منذ قرن.