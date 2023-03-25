بعد أمطار غزيرة.. السيول تُغلق طرقًا جنوب الأردن

كما تشكلت سيول عند جسر الحاويات/ جنوب العقبة، مما تسبب بتعطل حركة السير تحت الجسر، لعدة ساعات، فيما تقوم أجهزة وكوادر الدفاع المدني، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والأشغال العامة، بمعالجة الإغلاقات على الطرق كافة في المحافظة، وفق الوكالة.

ونشرت قناة المملكة المحلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"ّ مقطع فيديو قالت إنه يظهر انهيارات وإغلاقات بسبب السيول في بعض المناطق في جنوب المملكة.