بعد أمطار غزيرة.. السيول تُغلق طرقًا جنوب الأردن
تسببت أمطار غزيرة شهدتها مختلف مناطق الأردن، كان لمناطق الجنوب الحصة الأكبر منها، في إغلاق بعض الطرق الرئيسية، كما أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محافظة العقبة، وخاصة مناطقها الجنوبية، شهدت تساقطا غزيرا للأمطار، وتشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، فيما أُغلق الطريق الخلفي للمحافظة؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.
كما تشكلت سيول عند جسر الحاويات/ جنوب العقبة، مما تسبب بتعطل حركة السير تحت الجسر، لعدة ساعات، فيما تقوم أجهزة وكوادر الدفاع المدني، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والأشغال العامة، بمعالجة الإغلاقات على الطرق كافة في المحافظة، وفق الوكالة.
ونشرت قناة المملكة المحلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"ّ مقطع فيديو قالت إنه يظهر انهيارات وإغلاقات بسبب السيول في بعض المناطق في جنوب المملكة.
فيما دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم، في ظل توقع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم السبت.
وأكدت المديرية، في بيان، ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد انزلاقات؛ بسبب الهطولات المطرية، أو تدني مدى الرؤية الأفقية، بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية، والابتعاد عن مناطق تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، بما فيها العقبة، وعدم المجازفة بعبورها، في أي حال من الأحوال، سواء بالمركبات، أو سيراً على الأقدام.
ونشرت صفحة تحمل اسم "عجلون قصة وطن"، على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو قالت إنه لطريق الجفر، الواقع جنوب المملكة، حيثُ يُظهر الفيديو كيف بدا أن الطريق منشق إلى نصفين بسبب مياه الأمطار، التي ما زالت تسير بشكل سريع.
في حين أعلنت وزارة الإدارة المحلية استمرار حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة، والتي بدأت يوم أمس الجمعة بسبب تطورات المنخفض الجوي.
وطلبت الوزارة، وفقًا للوكالة الرسمية، من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف محافظات وألوية المملكة، الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة.
كما أعلنت كوادر سلطة منطقة العقبة الخاصة عن إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول في العقبة، بحسب الناطق باسم السلطة فايز الفايز .