إخماد النيران بميناء إسكندرون في تركيا

قالت هيئة الملاحة البحرية التركية، اليوم الجمعة، قد جرى إخماد حريق في ميناء إسكندرون واستؤنفت العمليات البحرية في المنطقة، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

وأضافت أنه يجري الفصل بين أكثر من ألف حاوية اشتعلت فيها النيران وستبدأ إعادة تأهيل الميناء بسرعة.