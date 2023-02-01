العثور على كبسولة إشعاعية فُقدت أثناء نقلها من أحد المناجم

عُثر على كبسولة إشعاعية صغيرة كانت السلطات الأسترالية تبحث عنها منذ منتصف كانون الثاني/يناير بعدما فُقدت أثناء نقلها عبر شاحنة من منجم تابع لمجموعة "ريو تينتو"، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية ستيف داوسون للصحفيين، "إنّها أنباء جيدة. والعثور على الكبسولة هو بمثابة العثور على إبرة في كومة قش، أعتقد أن سكان أستراليا الغربية سينامون مرتاحي البال الليلة".