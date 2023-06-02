تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية على مقربة من تركيا "فيديو"

قالت السلطات إن تصادما وقع بين سفينتي شحن، اليوم الجمعة، قبالة جزيرة خيوس باليونان على مقربة من الساحل التركي، وأضافت أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

واصطدمت السفينة‭‬‬ بوتنسيا، التي ترفع علم سنغافورة وتحمل طاقما من 19 فردا، بالسفينة (إيه.إن.تي) التي ترفع علم فانواتو وتحمل طاقما من 13 فردا، في بحر إيجه على مسافة تسعة أميال إلى الشمال من خيوس.