خطفتها جليسة أطفال.. العثور على فتاة مفقودة منذ نصف قرن

عثرت عائلة أمريكية على ابنتها المفقودة منذ 50 عاماً، بعد أن خطفتها جليسة أطفال وهي رضيعة بعمر العام.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن عائلة الابنة المختطفة التي تدعى "ميليسا هايسميث"، من ولاية تكساس بالولايات المتحدة، اكتشفت بعد 50 عاما بالتعاون مع الشرطة أن ابنتها تعيش في ولاية "ساوث كارولاينا" التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مسكن العائلة.

وتمكنت العائلة من تتبع آثار ابنتها، عندما دشنت صفحة دعم على فيسبوك للعثور عليها بعنوان "البحث عن ميليسا هايسميث".

وتلقت العائلة في سبتمبر الماضي من خلال الصفحة بلاغاً من شخص يؤكد أنه شاهد "ميليسا" في مكان ما حول مدينة "تشارلستون" بولاية ساوث كارولاينا.