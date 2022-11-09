العراق.. شاب يقتل والدته وشقيقتيه بسبب الإرث

أقدم شاب عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، على قتل والدته وشقيقتيه في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد، بسبب خلافات على إرث المنزل.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "شابًا يبلغ من العمر 30 عامًا أقدم على قتل والدته وشقيقتيه من خلال إطلاق النار عليهن من سلاح مسدس، بسبب الخلاف معهن على إرث المنزل"، وفق التحقيقات الأولية.

وبينت المصادر أن "الشاب فرَّ إلى جهة مجهولة بعد قتل الأم والشقيقتين، فيما تُجري قوات الأمن العراقية عملية ملاحقة له من خلال نشر صوره واسمه على نقاط التفتيش داخل العاصمة بغداد وفي نقاط الخروج من العاصمة إلى المحافظات العراقية، لمنع هروبه".

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في عدد من المدن العراقية جرائم القتل والتي دائمًا ما يقوم بها بعض أفراد العائلة بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالأموال، والخلافات الأخرى، مع الارتفاع الكبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء وبمختلف الأعمار.