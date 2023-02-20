اليمن.. زعيم قبلي يعفو عن قاتل ولده قبيل تنفيذ القصاص بلحظات
عفا زعيم إحدى القبائل اليمنية بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، عن قاتل نجله، قبيل لحظات من تنفيذ حكم القصاص بحقه، وسط حضور عدد من المشايخ والأعيان المجتمعية.
وتناقل الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الشيخ عبدالله القحاطي، والد المجني عليه "صدام"، أمام مبنى نيابة مأرب الاستئنافية، عقب تلاوة وثيقة تنفيذ الحكم، وهو يتنازل عن حقه في تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا من قاتل ولده، المدعو ربيع الدماسي، لوجه الله تعالى، الذي كان مقررًا تنفيذه اليوم.
وبحسب أحد الحاضرين – كما يظهر في الفيديو – فإن والد المجني عليه، قد عفا في وقت سابق عن قاتل ولد آخر له، قبل سنوات.
وكانت أم الجاني قد بدأت منذ أيام التخييم في المقبرة التي دُفن فيها المجني عليه، الذي قتل على يد ولدها، طالبة العفو والصفح عنه.
وكان الشاب ربيع الدماسي قد قتل زميله الشاب صدام القحاطي متعمدًا، قبل سنوات بمحافظة مأرب.
وأشاد الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بتنازل الشيخ القحاطي عن حقه في تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ولده، ومسامحته لوجه الله الكريم.