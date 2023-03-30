الفلبين.. مصرع 28 شخصاً جرّاء حريق في عبّارة ركاب

قال خفر السواحل الفلبيني اليوم الخميس، إن 28 شخصاً بينهم رضيع عمره ستة أشهر لقوا حتفهم بعدما شب حريق بعبارة في جنوب البلاد.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الحريق الذي اندلع الأربعاء، قبالة جزيرة "باسيلان" عندما كان كثير من الركاب نائمين في حجرات مكيفة في الطابق السفلي من العبارة.