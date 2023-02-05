إيران.. 4 قتلى و15 جريحا جراء نزاع مسلح في حفل زفاف

وأشارت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إلى أنه "تم القبض على 3 متهمين رئيسيين في قضية النزاع المسلح في حفل الزفاف".

وقرية "باسفر" تقع في الجزء الأوسط من مقاطعة رشتخوار في محافظة رضوي خراسان ويسكنها قرابة خمسة آلاف نسمة، ويأتي دخل سكان هذه القرية في الغالب من الزراعة وتربية الحيوانات، وتتميز هذه القرية بسهول خصبة تبلغ مساحتها حوالي 100 كيلومتر مربع.