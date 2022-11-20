شاب يتعرض للاعتداء بالسكاكين وسط شارع عام في الكويت

تعرَّض شاب في الكويت، لاعتداء عنيف وطعن من قبل أشخاص مجهولين استوقفوه في أحد الشوارع العامة وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يلوذوا بالفرار.

ووقعت الحادثة في شارع الدسمة بمنطقة "الدسمة" إحدى مناطق محافظة العاصمة، حيث استوقف 4 أشخاص الشاب الذي قيل بأنه من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ووجهوا له بضع طعنات بالسكاكين ثم لاذوا بالفرار، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، بيانًا بشأن الحادثة، وأكدت أن "المعتدَى عليه قدَّم بلاغًا إلى الجهات الأمنية وتم تسجيل قضية (اعتداء بالضرب) وجار التحقيق واتخاذ ما يلزم".