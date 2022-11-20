شاب يتعرض للاعتداء بالسكاكين وسط شارع عام في الكويت
تعرَّض شاب في الكويت، لاعتداء عنيف وطعن من قبل أشخاص مجهولين استوقفوه في أحد الشوارع العامة وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يلوذوا بالفرار.
ووقعت الحادثة في شارع الدسمة بمنطقة "الدسمة" إحدى مناطق محافظة العاصمة، حيث استوقف 4 أشخاص الشاب الذي قيل بأنه من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ووجهوا له بضع طعنات بالسكاكين ثم لاذوا بالفرار، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، بيانًا بشأن الحادثة، وأكدت أن "المعتدَى عليه قدَّم بلاغًا إلى الجهات الأمنية وتم تسجيل قضية (اعتداء بالضرب) وجار التحقيق واتخاذ ما يلزم".
ولم يكشف البيان الرسمي عن هوية المعتدَى عليه إن كان مواطنًا أو وافدًأ أو حتى أسباب عملية الاعتداء.
وكانت الحسابات الإخبارية تداولت "تقريرًا طبيًّا وصورة" أفادت بأنها للشاب المعتدَى عليه وقد ظهر بذراعين مضمدتين بشكل شبه كامل، في حين لم يظهر وجهه في الصورة المتداولة.
وأظهر التقرير الطبي المتداول إصابة الشاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن والعضد الأيمن، وجروح بأصابع اليد اليسرى.
ويعيش في الكويت 4 ملايين و500 ألف نسمة تقريبًا، نحو ثلثيهم وافدون، وتثير حوادث الاعتداء التي تتداولها وسائل الإعلام بين فترة وأخرى استياءً واسعًا من قبل الكويتيين الذين يؤكدون بشكل دائم رفضهم لكل أشكال العنف.
وسبق أن كشف تقرير إخباري أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية.