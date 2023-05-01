شخص يتعرض لدهس "متعمد" من قائد مركبة في السعودية

تعرض أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية لعملية دهس متعمدة من شخص آخر، كما ظهر في مقطع فيديو وثق الحادثة المروعة.

وتداولت حسابات وناشطون مقطعاً مصوراً يظهر أحد الأشخاص داخل سيارة كان يقودها ببطء نحو أحد الأشخاص كان يسير في الشارع، ليقوم بدهسه بكل قوة وعنف.

وكرر الشخص المتورط في الواقعة محاولة دهس الضحية أكثر من مرة وصدمه في جدار أحد المنازل، في محاولة لإيذائه أو قتله، على ما يبدو، إلا أن الأخير نجا بأعجوبة وسار على قدميه.

وخرج شخص من منزل مجاور على وقع ضجيج محاولة الدهس، للاطلاع على الوضع والاطمئنان على الضحية، الذي حاول تمالك نفسه قبل أن يسير على قدميه بعيداً.

وطالب العديد من الناشطين ومشاهدي المقطع بضرورة تدخل الجهات الأمنية لمحاسبة الشخص "المتهور"، بحسب وصف البعض"، وإيقاع أقصى عقوبة ممكنة بحقه.