وفاة بتحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر قبالة اليابان
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم، في حين تم انتشال اثنين على الأقل من المياه ولكن لم تتضح حالتهما بعد.
وقال خفر السواحل الياباني إنه عثر على ما يبدو أنه حطام الطائرة في-22 أوسبري وعلى الشخص الذي تم تأكيد وفاته لاحقا، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من جزيرة ياكوشيما.
وقال ممثل عن تعاونية المصايد المحلية إن قوارب صيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، ولكن حالتهم غير معروفة بعد.
وقال متحدث باسم حكومة الإقليم إن التحطم وقع قرب مطار الجزيرة الذي هبطت فيه طائرة أخرى من طراز أوسبري بنجاح، بعد ظهيرة اليوم الأربعاء.
وقال متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع معلومات عن الواقعة.
وذكرت وسائل إعلام أن سقوط الطائرة وقع قبيل الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش)، وأن شهودا قالوا إن المحرك الأيسر للطائرة بدا وكأنه مشتعل، بينما كانت تقترب من أحد المطارات للقيام بهبوط اضطراري رغم الطقس الصافي والرياح الخفيفة.
وصحح خفر السواحل عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة والمعلن عنه في البداية إلى ستة بدلا من ثمانية.
وقالت اليابان، التي تستخدم طائرات أوسبري أيضا، الأربعاء، إنها لا تخطط لوقف تحليق الطائرة لكنها طلبت من الجيش الأمريكي التحقيق في الحادث.
ونشر طائرات أوسبري في اليابان محل جدل، إذ يرى رافضون للأمر أنها معرضة للحوادث، بينما يقول الجيشان الأمريكي واليابان إنها طائرة آمنة.
وسقطت طائرة أمريكية من طراز أوسبري في أغسطس/آب قبالة ساحل شمال أستراليا أثناء نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية، وسقطت طائرة أخرى في المحيط قبالة جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ما دفع الجيش الأمريكي لمنع الطائرة من التحليق مؤقتا.