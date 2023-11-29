وفاة بتحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر قبالة اليابان

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم، في حين تم انتشال اثنين على الأقل من المياه ولكن لم تتضح حالتهما بعد.

وقال خفر السواحل الياباني إنه عثر على ما يبدو أنه حطام الطائرة في-22 أوسبري وعلى الشخص الذي تم تأكيد وفاته لاحقا، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل عن تعاونية المصايد المحلية إن قوارب صيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، ولكن حالتهم غير معروفة بعد.

وقال متحدث باسم حكومة الإقليم إن التحطم وقع قرب مطار الجزيرة الذي هبطت فيه طائرة أخرى من طراز أوسبري بنجاح، بعد ظهيرة اليوم الأربعاء.

وقال متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع معلومات عن الواقعة.