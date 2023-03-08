هيئة سكك حديد مصر تكشف سبب حادث "قطار قليوب"
كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث القطار في محطة "قليوب"، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وقالت الهيئة في بيان، إنه "في تمام الساعة السابعة والثلث مساء الثلاثاء، أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي في محطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق (السيمافور) المغلق، واستمر بالمسير ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة".
ولفت البيان إلى أنه "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه وزير النقل كامل الوزير، رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات".
وأشار إلى أن "الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار".
ووجه وزير النقل المصري بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، خرج قطار في مصر عن مساره واصطدم بالرصيف داخل محطة قطارات قليوب، قادمًا من محطة رمسيس متجهاً نحو منوف، وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، حسب وزارة الصحة.
وقالت محافظة القليوبية المصرية، في بيان، إن قطار منوف خرج عن القضبان واصطدم في الرصيف، وانتقلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.