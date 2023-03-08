هيئة سكك حديد مصر تكشف سبب حادث "قطار قليوب"

ولفت البيان إلى أنه "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه وزير النقل كامل الوزير، رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات".

وأشار إلى أن "الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار".

ووجه وزير النقل المصري بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات.