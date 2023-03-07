مقتل 15 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش
قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب حوالى 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البنغلادشية دكا، جراء انفجار في مبنى يضم مكاتب شركات، وفق ما أفادت مصادر طبية لـ"فرانس برس".
ووفق الوكالة، طال الانفجار الطابقين الرابع والخامس في مبنى من 7 طوابق في حي غولستان التجاري المكتظ قبل الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي بقليل، (11,00 بتوقيت غرينتش).
وقال مدير مستشفى كلية الطب في دكا، نظم الإسلام، لوكالة "فرانس برس"، إن "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنّ "أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور".
وقال رجل يرتدي قميصا ملطخا بالدماء إنه أصيب في الانفجار الذي حطم نوافذ وألحق أضرارا بجدار المبنى، موضحا: "كان هناك أشخاص على الأرض. تمكنت من الخروج من نافذة"، بحسب فرانس برس.
ولم يعلن حتى الساعة عن سبب الانفجار، لكن الحرائق والانفجارات القاتلة شائعة في بنغلادش.
ويوم السبت الماضي، أسفر انفجار آخر في مصنع للأكسجين بالقرب من مدينة تشيتاغونغ الساحلية في جنوب البلاد عن مقتل ثلاثة أشخاص.