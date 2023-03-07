مقتل 15 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب حوالى 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البنغلادشية دكا، جراء انفجار في مبنى يضم مكاتب شركات، وفق ما أفادت مصادر طبية لـ"فرانس برس".

ووفق الوكالة، طال الانفجار الطابقين الرابع والخامس في مبنى من 7 طوابق في حي غولستان التجاري المكتظ قبل الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي بقليل، (11,00 بتوقيت غرينتش).