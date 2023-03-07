مقتل 15 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش

مقتل 15 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش

أ ف ب
أ ف ب

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب حوالى 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البنغلادشية دكا، جراء انفجار في مبنى يضم مكاتب شركات، وفق ما أفادت مصادر طبية لـ"فرانس برس".

ووفق الوكالة، طال الانفجار الطابقين الرابع والخامس في مبنى من 7 طوابق في حي غولستان التجاري المكتظ قبل الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي بقليل، (11,00 بتوقيت غرينتش).

قتل 15 شخصا على الأقل بينهم امرأتان، ونقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور.
مدير مستشفى كلية الطب

وقال مدير مستشفى كلية الطب في دكا، نظم الإسلام، لوكالة "فرانس برس"، إن "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنّ "أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور".

وقال رجل يرتدي قميصا ملطخا بالدماء إنه أصيب في الانفجار الذي حطم نوافذ وألحق أضرارا بجدار المبنى، موضحا: "كان هناك أشخاص على الأرض. تمكنت من الخروج من نافذة"، بحسب فرانس برس.

مقتل 15 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش
بنغلادش.. مقتل 6 على الأقل بانفجار في مصنع أكسجين

ولم يعلن حتى الساعة عن سبب الانفجار، لكن الحرائق والانفجارات القاتلة شائعة في بنغلادش.

ويوم السبت الماضي، أسفر انفجار آخر في مصنع للأكسجين بالقرب من مدينة تشيتاغونغ الساحلية في جنوب البلاد عن مقتل ثلاثة أشخاص.

بنغلادش

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